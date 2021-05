COVID-19 Vaccinazioni: il Titano è pronto per partire con il “nuovo target” 12-15 anni Oggi l'arrivo di altre 2.340 dosi di Pfizer. Restano 2 i casi attivi nel Paese. L'Ospedale si conferma Covid-free

Il quadro resta invariato, rispetto al precedente bollettino. Appena due i positivi al virus sul Titano; e le loro condizioni non destano preoccupazioni. Entrambi, infatti, sono seguiti dal personale ISS presso il proprio domicilio; si conferma dunque totalmente “Covid-free” l'Ospedale. Nel weekend non si sono registrati nuovi casi, né guarigioni. Zero anche i decessi. 9, invece, le persone in quarantena. Un dato – afferma il Direttore Generale Alessandra Bruschi - che non preoccupa l'ISS.

Un Paese, insomma, ormai sostanzialmente libero dall'incubo coronavirus; almeno in questa fase. Si guarda allora ai mesi a venire, rafforzando le scorte di vaccini: decisivi, per combattere l'infezione. In mattinata l'arrivo di una nuova fornitura di Pfizer/BioNTech: 2.340 dosi. Tipologia di siero indispensabile, per un possibile nuovo step della campagna d'immunizzazione. Il Paese – afferma Bruschi – è pronto “per partire con il nuovo target 12-15 anni, come approvato da EMA in questi giorni; stiamo modificando il documento relativo alla campagna vaccinale, per poi procedere all'apertura delle prenotazioni online. Sarà somministrato Pfizer, quindi siamo assolutamente in linea rispetto alle indicazioni internazionali”. Ottimi risultati, nel frattempo, nell'ambito del turismo vaccinale. Già 183 persone – provenienti da tutto il Mondo – hanno ricevuto la somministrazione di Sputnik. Ma si insiste anche sul “fronte interno”; 42.529, fino alla giornata di ieri, le vaccinazioni effettuate.

Nel servizio l'intervista ad Alessandra Bruschi - Direttore Generale ISS

