Vaccinazioni, ISS: “Mancano all'appello 7500 persone” Continua a calare la curva dei contagi. Purtroppo un nuovo decesso. L'ISS richiama alla campagna di immunizzazione rilevando la tendenza: punte di adesione negli anziani; percentuali molto minori nei giovani e adulti

Aveva 95 anni il sammarinese morto per cause correlate al Covid, portando il totale delle vittime sul Titano a 89. Intanto, la curva dei contagi non ferma la sua discesa progressiva: un solo positivo e 17 guarigioni, portando i casi attivi in territorio a 119, di cui 106 seguiti a casa. Scendono di una unità anche i ricoveri ospedalieri: sono 13, di cui 5 in Terapia Intensiva, satura al 42%.

Sul fronte della campagna vaccinale nuova chiamata dall'ISS: "Mancano all'appello oltre 7.500 persone” - segnala. Tante, quelle non ancora prenotate. Numero elevato, concentrato prevalentemente nella fascia di popolazione tra i 18 e i 40 anni, con adesioni ferme al 40%. "Nel caso non intendessero aderire con celerità alla campagna vaccinale – prosegue l'ISS – metterebbero a rischio il raggiungimento dell'immunità di comunità e quindi la piena efficacia degli sforzi fin qui messi in atto". Mentre chiede a tutti “un ultimo sforzo a tutela della salute di se stessi e dell'intera comunità”, l'ISS dettaglia l'andamento della campagna di immunizzazione.

Ad oggi, 25.141 dosi somministrate; 16.486 persone con la prima dose (è il 55% della popolazione vaccinabile), 8.655 con anche il richiamo. In evidenza il trend, in due direzioni contrapposte: punte di adesione negli anziani; percentuali molto minori invece nei giovani e negli adulti. Oltre il 70% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose; punte dell'81% (81,2%) nella fascia 70-74enni; vicini all'85% per i 75-84enni. Per gli over 85 si parla di adesioni superiori all'80%. Percentuali - si diceva - che si calano notevolmente, con l'abbassamento dell'età. Solo il 42% (42,1%) dei 16-17enne ha ricevuto la prima dose (sono 285). Si scende a poco meno del 27% (26,9%) per i 18-19enni (191 ragazzi vaccinati). Tra i 20 e 39 anni si riscontrano percentuali tra il 34% e il 39%; mentre per la fascia 40-49 anni la percentuale di vaccinazione si attesta al 42%. Sono meno di 4mila i prenotati per la prima dose, di qui al 30 aprile. 7500 cittadini che mancano all'appello – torna a dire l'ISS – escludendo dal computo le 2mila persone guarite dopo il 1 febbraio 2021, non ancora vaccinabili perché guariti da meno di tre mesi.

