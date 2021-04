Vaccinazioni: operatori sanitari promossi dai cittadini, obiettivo sconfiggere il Covid

Una macchina organizzativa che consente di somministrare un migliaio di vaccini al giorno: infermieri, medici e personale Iss lavorano senza sosta per arrivare all'obiettivo. Si punta alla maggiore immunità possibile da raggiungere in tempi brevi, con le dosi di Sputnik e Pfizer. Le somministrazioni proseguono velocemente: al momento è stato vaccinato con la prima dose oltre il 46% della popolazione target, quindi dai 16 anni in su. E le istituzioni sanitarie tornano ad appellarsi ai cittadini, affinché si vaccinino.

Nel servizio, l'intervista a Ivonne Zoffoli, direttore Dipartimento ospedaliero ISS, e le voci dei cittadini subito dopo la vaccinazione