Vaccini: appello alle fasce intermedie della popolazione per l'adesione alla campagna

Il tesserino vaccinale

“È tutt'altro che finita”, per Alessandra Bruschi, “le aperture – afferma il Direttore Generale Iss - sono oggetto di costante monitoraggio”. L'andamento positivo degli ultimi 10 giorni è, infatti, l'effetto delle restrizioni precedenti e della campagna vaccinale, ma non deve indurre ad abbassare la guardia. Al momento, è del 36,7% la copertura della popolazione target vaccinabile, e sommando il numero delle persone che hanno già contratto il virus si raggiunge quasi il 50%. Dal grafico si evince, in verde e giallo, l'ottima risposta degli ultra 65enni, latitano al momento però le fasce intermedie della popolazione: lunedì si sono contate oltre 3000 prenotazioni (ben 72.000 in totale le telefonate arrivate al CUP nella stessa giornata), martedì e mercoledì invece circa 500. L'invito è ad aderire in massa, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti. Ieri intanto record di prime dosi giornaliere: 930, e si punta già a superare le 1000.









Finora l'Iss ha contato 128 contagi avvenuti dopo la prima dose e 16 dopo la seconda. "Vaccinarsi – aggiunge Massimo Arlotti, già Commissario per l'emergenza a San Marino e oggi consulente infettivologo Iss – è importante sia sul piano collettivo, di sanità pubblica, sia sul piano individuale, perché già dopo la prima dose, un eventuale contagio porta a sviluppare forme molto lievi”. “San Marino – afferma - ha, al contrario di molti Paesi, una opportunità unica da sfruttare”, esortando soprattutto i giovani a vaccinarsi. Ma quanto dura l'immunità naturale da malattia? Circa un anno - risponde Arlotti su sollecitazione della stampa. E l'immunità da vaccino? Nulla di preciso si sa ad oggi ma su questo è in corso uno studio genetico.

Presentata la tessera di avvenuta vaccinazione che sarà disponibile da lunedì 26 aprile presso la portineria dell'ospedale: presto maggiori informazioni sulla modalità di ritiro per evitare assembramenti.

Relativamente alla collaborazione con lo Spallanzani sull'efficacia dello Sputnik, imminente l'uscita del parere del Comitato Sammarinese di Bioetica, riunito proprio ieri per delle valutazioni sullo studio in corso.