Vaccini, apre il secondo punto vaccinale al centro Azzurro, Mille le dosi somministrate

Sono già mille le dosi somministrate alla popolazione sammarinese e ai sanitari. Lo annuncia sul suo profilo Facebook il Segretario alla Sanità Ciavatta, che aggiunge "considerando di essere ancora in "rodaggio", non è niente male". Ha aperto inoltre questa mattina il secondo punto vaccinale al centro Azzurro. Ieri in conferenza stampa il direttore sanitario Rabini ha spiegato che nelle liste di prenotazione in via prioritaria vengono inserite anche le persone con importanti patologie. In questo caso, i pazienti sono contattati direttamente dall'Iss.

Oltre 2200 le persone in lista. Finora sono stati registrati effetti collaterali in pochi casi, dice Rabini: febbre, malessere, debolezza, come avviene per altri vaccini, limitati a 24-48 ore. La scelta se somministrare Pfizer o Sputnik spetta al medico, in base al tipo di paziente. Per esempio, spiega il direttore sanitario, gli over 84 saranno vaccinati con Pfizer perché non sono stati testati con Sputnik.