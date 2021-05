Vaccini: assessore E-R, "San Marino Stato sovrano, rispettiamo decisione"

"San Marino è uno Stato sovrano, la sua decisione non possiamo che rispettarla e per certi versi apprezzarla". È il commento di Raffaele Donini, assessore emiliano-romagnolo alla Salute, a margine di una videoconferenza sull'apertura del turismo vaccinale nella Repubblica di San Marino, per ora non agli italiani. "Di ciò che fa San Marino per promuovere San Marino non ho la minima preoccupazione", ha detto.

