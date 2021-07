Vaccini: Boldrini, Italia riconosca vaccinati con Sputnik

Riconoscere entro il 6 agosto il Green pass agli italiani vaccinati all'estero che intendono tornare in Italia e ai cittadini di San Marino, immunizzati con Sputnik, ancora non riconosciuto dall'Ema. È quanto chiede la senatrice del Pd Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità, con un'interrogazione al ministro della Salute Speranza e degli Affari esteri Luigi Di Maio, sottoscritta anche da Alessandro Alfieri, capogruppo dem in Commissione esteri e da numerosi colleghi del Pd. "Il 18 giugno- spiega Paola Boldrini - il ministro della Salute ha emanato un'ordinanza secondo la quale i green pass rilasciati da uno Stato membro dell'Ue o da uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Ema sono riconosciuti in Italia. Solo i cittadini provenienti dal Regno unito e dall'Irlanda del Nord devono effettuare una quarantena e un tampone.









Resta tuttavia il problema di tutti gli italiani all'estero vaccinati in paesi extra Ue, per i quali il ministero degli Esteri sta mettendo a punto un protocollo e dei cittadini di San Marino, tutti immunizzati con Sputnik, che Ema non ha ancora riconosciuto. Per questo chiediamo ai ministri della Salute e degli Esteri di trovare al più presto una soluzione, prima dell'entrata in vigore del green pass che, dal 6 agosto, vedrebbe i sammarinesi blindati entro i loro confini e impedirebbe agli italiani all'estero di rientrare in Italia".