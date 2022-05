Vaccini e farmaci emergenziali: nuovo protocollo d'intesa tra Italia e San Marino

Leggera crescita del numero di positivi attivi a San Marino, il totale dei casi in Repubblica è di 256 di cui 76 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. 70 le guarigioni e resta stabile la situazione in ospedale: 4 i ricoverati totali due di quali in terapia intensiva.

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta oggi a Roma ha elaborato le linee guida di un nuovo protocollo d'intesa con l'Italia riguardo le forniture di vaccini. Discusse anche le linee guida per arrivare ad una più facile fornitura di farmaci emergenziali come il Paxlovid. “Questo incontro – spiega Ciavatta - si inserisce quindi in un orizzonte preventivo. Abbiamo preferito muoverci con largo anticipo per non farci trovare impreparati nel caso si riproponessero, il prossimo autunno, eventuali nuove ondate pandemiche”.

Proprio sul tema vaccinazioni secondo il virologo Fabrizio Pregliasco si andrà, in particolare riguardo i soggetti fragili, verso richiami annuali: "Credo che la vaccinazione contro il covid - spiega - debba diventare un appuntamento annuale alla pari della vaccinazione antinfluenzale soprattutto per i soggetti fragili". “Oggi ci troviamo in una fase di transizione – aggiunge – ora serve imparare a convivere con questo virus”.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Pregliasco (Virologo)