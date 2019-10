Vaccini: in Emilia Romagna copertura record, la situazione a San Marino

Il punto sulla situazione sammarinese con il primario di pediatria Nicola Romeo

L'Emilia-Romagna oltrepassa il 97% di copertura per le vaccinazioni introdotte dalla legge regionale. I dati, aggiornati al 30 giugno e relativi ai bambini di due anni, fotografano percentuali in netta crescita in tutte le province, con alcune che sfiorano il 100%. Superata la soglia di sicurezza per morbillo-parotite e rosolia, scesa all'87% a fine 2015 e oggi risalita al 96,5%. "Cogliamo i frutti di una battaglia 'di civiltà', commentano il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alle Politiche per la salute Sergio Venturi.

Nel servizio il punto sulla situazione sammarinese con il primario di pediatria Nicola Romeo.