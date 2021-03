Vaccini: parte la campagna con gli over 75, arriva Pfizer e si punta alle 400 somministrazioni al giorno

Dopo il V-Day del 25 febbraio, la campagna vaccinale entra nel vivo: all'ospedale di Stato i primi cittadini dai 75 anni in su hanno ricevuto la dose iniziale dello Sputnik. Ma non è la sola novità, perché in mattinata, attorno alle 9,30, sono state consegnate al Centro Farmaceutico le prime forniture Pfizer provenienti dal Belgio ricevute attraverso il canale italiano: 1170 dosi che saranno utilizzate nei prossimi giorni.









La scelta tra la somministrazione di Pfizer o Sputnik, spiega l'Iss, sarà effettuata dai sanitari in base al tipo di paziente. Mercoledì le vaccinazioni al Casale La Fiorina e, da giovedì, si conta di fornire le dosi a 400 persone al giorno. Due i punti principali della campagna, in ospedale e al centro Azzurro. Tra i primi cittadini vaccinati tranquillità e un senso di soddisfazione.

Ma allo stesso tempo, preoccupa l'evoluzione della pandemia in Repubblica, con i ricoveri che tornano ad aumentare. Quattro i nuovi casi rilevati, su un numero limitato di tamponi (17), come di solito accade nel fine settimana. E nessuno è guarito. 27 le persone ricoverate in ospedale, di cui 19 nel reparto Covid e 8 in terapia intensiva. Situazione stabile, nei numeri, in rianimazione, con una saturazione al 67%.







Nel servizio, l'intervista al direttore sanitario Iss, Sergio Rabini, e le voci dei vaccinati