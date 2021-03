Vaccini: San Marino modello europeo per la più grande tv privata tedesca

"Abbiamo scelto San Marino perché è un modello per le vaccinazioni", dice la giornalista Lisa Braito. Insieme a due operatori dell'emittente ProSiebenSat.1 è arrivata in Repubblica, per testimoniare la campagna vaccinale sammarinese. La scelta di utilizzare il vaccino Sputnik, tra i primi in Europa, è stato il fattore determinante per rivolgere lo sguardo al Titano, ci spiega la collega della più grande compagnia televisiva privata tedesca, seconda in Europa, con una quota di mercato del pubblico attualmente del 32%.

"Abbiamo trovato una buona organizzazione e grande disponibilità" prosegue la giornalista che ha prima seguito quanto accadeva nei punti di somministrazione, incontrando i cittadini, per poi salire in centro storico e testimoniare le serrande abbassate, con le dirette conseguenze della pandemia anche sul tessuto economico sammarinese.

Lo speciale sarà trasmesso nel magazine “Taff”, in onda alle 17:00, ed è intitolato Corona/San Marino. Dalla prossima settimana sarà disponibile on demand.

