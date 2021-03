Vaccino ai frontalieri, Comites: "Questione da risolvere con accordi tra Stati, dibattito non con gli enti locali" I rappresentanti del Comitato sono stati ricevuti dalla Reggenza e tornano sulla questione cittadinanza

Il Comites torna su una delle sue battaglie principali: la cittadinanza. Un tema su cui il comitato si sofferma in occasione dell'incontro con la Reggenza a Palazzo Pubblico. Un confronto richiesto dallo stesso Comites per ringraziare i capi di Stato del lavoro svolto nel semestre che si concluderà a breve e occasione per illustrare le attività del 2021.

Tema caro, quello della cittadinanza, per gli italiani residenti sul Titano: il riferimento è alla norma che prevede la rinuncia in caso di naturalizzazione. A margine dell'udienza, il Comites commenta le notizie su un possibile supporto offerto da San Marino per vaccinare i frontalieri e auspica un confronto tra Stati e non un dibattito con gli enti locali.

"Altre situazioni - scrive il presidente Diego Renzi in una nota - possono solo creare frizioni non necessarie e che potrebbero danneggiare i residenti che sono più in difficoltà". "Se si vuole essere produttivi - aggiunge, con riferimento allo Sputnik che al momento non è riconosciuto da Ema - tutti dovremmo spingere su un riconoscimento che è indispensabile per tutelare tutta la popolazione".

Nel servizio, l'intervista al vice presidente del Comites Alessandro Amadei

