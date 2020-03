SANITÀ Vaccino anti Covid-19, il virologo riminese Giacomo Gorini in prima linea: "È pronto per essere testato" Il 31enne lavora ad Oxford per il Jenner Institute

L'emergenza sanitaria continua ad allargarsi nel mondo ma la ricerca non si ferma: da Israele agli Stati Uniti, fino alla Gran Bretagna, team di scienziati al lavoro per sviluppare un vaccino efficace contro il nuovo Coronavirus. In prima linea ad Oxford, presso l'Edward Jenner Institute for Vaccine Research, Giacomo Gorini: virologo riminese 31enne, alle prese con “un nemico che per fortuna ogni giorno si conosce un po' di più”. "Il vaccino è pronto per essere testato" - rivela alla San Marino Rtv.

Ascolta l'intervista a Giacomo Gorini.

