Vaccino anti Covid: a San Marino 5.430 dosi somministrate.

Le persone vaccinate nella giornata di ieri sono state 598, portando il totale dall’inizio della campagna vaccinale a 5.430 (prime dosi). Il 58,4% dei vaccinati sono femmine e il 41,6% sono maschi.

L'Iss informa che da ieri è possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid anche per le persone in fascia d’età 65-70 anni. Per prenotare è possibile contattare il CUP telefonando al numero dedicato 0549 994905, dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 18, oppure, in alternativa, utilizzare il servizio di prenotazione on-line (https://servizionline.iss.sm/#new-4 ). Si raccomanda – scrive l'Istituto di sicurezza sociale - di non utilizzare entrambe le modalità di prenotazione (telefono e on-line,) ma di fruire di uno solo dei due servizi.

