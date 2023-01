Vaccino antinfluenzale, ampia adesione alla campagna. Quasi terminate le 6000 dosi

6000 dosi di vaccino antinfluenzale ordinate a inizio stagione e praticamente terminate: ne restano poche centinaia. l'adesione alla campagna vaccinale è stata massiccia. "Siamo contenti, la risposta è stata ampia. Abbiamo vaccinato 5400 adulti, 170 bambini e abbiamo ancora 200 prenotazioni – dice Agostino Ceccarini, Direttore Cure Primarie – quindi alla fine arriveremo vicini ai 5800 pazienti trattati”.

Copertura davvero alta, allora, in un anno in cui l'influenza è arrivata con netto anticipo al picco, colpendo duro: “Un picco importante, un virus aggressivo - prosegue Ceccarini - anche per il fatto che negli anni precedenti non ha circolato. Dal punto di vista epidemiologico, è una influenza importante. Il picco è stato raggiunto due mesi prima rispetto agli anni precedenti, ma noi ci siamo fatti trovare pronti”.

Previste giornate extra di somministrazione, una già a metà dicembre, altre ne sono in programma, ancora possibile dunque prenotare per sottoporsi all'antinfluenzale, anche combinata con la vaccinazione Covid: “E' necessario contattare l'Ufficio Vaccinazioni dell'Azzurro – spiega - abbiamo ancora delle dosi disponibili, abbiamo già delle sedute. Facciamo anche la vaccinazione antinfluenzale insieme alla vaccinazione Covid, quindi, abbiamo due sedute prenotate per il Covid, durante le quali spesso facciamo anche la vaccinazione per l'influenza. C'è ancora la possibilità di farlo. È importante per la protezione personale, ma ricordiamo che essendo già stato raggiunto il picco, l'efficacia è leggermente inferiore".

(Per informazioni: tel. 0549-994338 E-mail: ufficio.vaccinazioni@iss.sm)

Nel video, l'intervista ad Agostino Ceccarini, Direttore Cure Primarie

