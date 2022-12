SALUTE Vaccino antinfluenzale: giornata extra di vaccinazioni il 14 dicembre La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata a sanitari, forze dell’ordine e alle persone con particolari fragilità.

A San Marino sono gli ultimi giorni per usufruire della vaccinazione antinfluenzale. L’ondata di influenza è già in corso, e sono diversi i casi di infezione registrati anche a San Marino, mentre in Italia il trend è in aumento con una incidenza pari a 40,8 casi per mille assistiti.

L’ISS ha così deciso di prorogare la possibilità di vaccinarsi organizzando una ulteriore giornata extra di somministrazioni per mercoledì 14 dicembre al Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato. Le somministrazioni dei vaccini saranno eseguite sia al mattino sia durante le prime ore del pomeriggio. Per usufruire di quest’ultima occasione occorre prenotarsi telefonando al CUP allo 0549 994889, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

