Vaccino Covid-19. L'immunologo riminese Giacomo Gorini annuncia la partenza dei test sull'uomo

Giacomo Gorini è stato ieri sera ospite a Fabio Fazio per la trasmissione "Che tempo che fa". L'immunologo riminese, membro dell'Edward Jenner Institute dell'università di Oxford, che sta lavorando in partnership con la società italiana Advent-Irbm di Pomezia ad un vaccino contro il Covid-19, è stato intervistato dal conduttore Fabio Fazio e dal suo ex professore dell'Istituto San Raffaele Roberto Burioni, che il ricercatore ha ricordato come "un docente severo ma giusto".



Come aveva annunciato a RTV, Gorini conferma che da questa settimana inizieranno gli studi clinici del vaccino su 510 pazienti volontari. “Abbiamo appena finito la fase di studio pre-clinico - precisa - e inizieremo, proprio questa settimana. a testarlo sull’uomo". I volontari, ha spiegato, "verranno separati in un gruppo di controllo che dovrebbero darci il potere statistico per una differenza tra placebo e vaccinati nelle condizioni attuali del virus”. Il gruppo per la sperimentazione conta di arrivare a 5000 volontari ma, "se l’epidemia si ridurrà, come ci auguriamo, questo numero potremmo anche rivisitarlo”.

Parlando dei tempi Burioni ha ipotizzato due mesi per la sperimentazione. "Se il vaccino verrà iniettato su 2.500 volontari sì e su 2.500 no, - ha dichiarato - sarà una buona notizia se dopo due mesi nel primo gruppo non ci saranno positivi al virus e sul secondo sì".





L'intervento di Giacomo Gorini