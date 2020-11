Vaccino Covid, Direttore ISS: "Verso accordi con il Ministero per ottenerlo quando disponibile" Sta lavorando a questo la Segreteria alla Sanità, spiega Alessandra Bruschi. Già fatta una richiesta per oltre 20mila vaccini

È l'incognita più grande in questa nuova fase d'emergenza: il vaccino contro il Coronavirus, cioè il punto di svolta per cercare di tornare alla normalità. Al momento, una data certa per la distribuzione ancora non c'è, ma le istituzioni sanitarie sammarinesi si organizzano per garantire ai cittadini dosi della cura una volta pronta. "La Segreteria alla Sanità - spiega il direttore generale dell'Iss, Alessandra Bruschi - sta stilando accordi con il Ministero della Salute rispetto alla disponibilità del nuovo vaccino". Già fatta una richiesta preventiva per oltre 20mila dosi.

In tutto il mondo scienziati stanno lavorando a diversi potenziali vaccini per il Covid-19. L'Oms stima che una cura arriverà tra l'inizio e la metà del 2021. L''antidoto' ha l'obiettivo di 'insegnare' al sistema immunitario come riconoscere e bloccare il virus. Prima dell'uso su larga scala, bisognerà soddisfare una serie di requisiti relativi all'affidabilità. L'Organizzazione mondiale della sanità sta lavorando con partner in tutto il mondo per velocizzare le fasi del processo garantendo i “più elevati standard di sicurezza”.



Nel servizio, l'intervista ad Alessandra Bruschi, direttore generale Iss

