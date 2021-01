Vaccino Covid: i medici sammarinesi chiedono una data certa per l'inizio della campagna vaccinale

L'Associazione Sammarinese Medici Ospedalieri, con una nota, esprime le proprie preoccupazioni legate alla campagna vaccinale e chiede una data certa di inizio della campagna vaccinale. Entro la prossima settimana tutto il personale sanitario delle Asl limitrofe - Ravenna, Rimini, Faenza, Forlì e Cesena - verrà sottoposto alla prima dose del vaccino e che la campagna vaccinale verrà conclusa prima della fine di gennaio.

I medici sammarinesi lamentano invece come ancora non sia dato sapere cosa accadrà agli operatori sanitari dell'ospedale di San Marino. "Essendo la nostra una realtà autonoma e in buona parte obbligata alla autosufficienza - scrivono - si rende ancora più impellente la necessità di vaccinare tutto il personale sanitario per consentire la continuità dei servizi, anche alla luce dei recenti numeri che non appaiono per niente incoraggianti e del fatto che anche alcuni medici si sono recentemente ammalati di questa patologia".