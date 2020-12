Vaccino influenzale: al via prenotazioni anche per categorie non a rischio

Sono 12 i casi di influenza registrati, ad oggi, in Repubblica. Nello stesso periodo del 2019 erano il doppio. L'andamento degli ultimi tre anni è visibile in un grafico nel sito dell'Iss, entrando nella sezione del menù dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e dove si possono trovare informazioni utili sul vaccino e risposte alle domande più frequenti. Il picco influenzale è atteso tra fine gennaio e inizio febbraio e da ieri si è aperta la vaccinazione – all'Azzurro - per chi non rientra nelle categorie a rischio. Ci si può prenotare – fino al 4 dicembre - chiamando il CUP. La campagna vaccinale sta dando buoni frutti, con il pieno di prenotazioni, fin dal primo giorno, tutti i pomeriggi da martedì a venerdì e il sabato mattina, tanto che per rispondere alle numerose richieste l'Iss ha aggiunto, dal 16 novembre, anche il lunedì. Buona l'affluenza anche dei bambini fino ai 6 anni, vaccinati in pediatria.

Nessun problema, in Repubblica, con le dosi. Discorso diverso in Italia dove, fatta eccezione per pochi esempi virtuosi come Lazio ed Emilia Romagna, a campagna vaccinale inoltrata le farmacie ancora non hanno ricevuto le dosi di vaccino antinfluenzale da destinare a chi non appartiene alle categorie a rischio. Lo denuncia Federfarma, che chiede di rivedere le modalità di approvvigionamento e distribuzione.



