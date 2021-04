COVID 19 Vaccino obbligatorio: Lonfernini lo propone per sanitari, insegnanti, settori statali e privati a diretto contatto col pubblico San Marino al top in Europa per nuovi contagi, secondo l'OMS. In Ospedale 43 ricoverati, 5 in più nelle ultime 24 ore

43 ricoverati per Covid in Ospedale, 5 in più in 24 ore. 33 sono in isolamento e salgono a 10 – due in più di ieri – i pazienti in terapia intensiva. 521 i casi attivi in Repubblica. Resta dunque molto alta la circolazione del virus e San Marino, da alcuni giorni, è al primo posto nella lista dell'Oms Europa, che considera i nuovi contagi nelle ultime due settimane. La crescita delle infezione sembra tuttavia rallentare: ieri si attestava al 15%, oggi è scesa al 3. In attesa dell'arrivo di nuove forniture prosegue a ritmo serrato la somministrazione delle seconde dosi di vaccino. Ieri 308: 3.831 il dato complessivo. Quasi ferma invece la somministrazione delle prime dosi: ieri solo 3 (totale 8.821) tutte di Pfizer, visto che le prime dosi di Sputnik sono esaurite da giorni.

Intanto, anche a San Marino, riprende vigore il dibattito sull'obbligatorietà della vaccinazione, appena imposta in Italia ai sanitari con l'ultimo decreto del Governo Draghi. “Credo che l'Italia – afferma il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini – abbia adottato una misura di buonsenso. Se vogliamo tutti insieme uscire quanto prima dalla pandemia che sta colpendo i nostri territori, i nostri cittadini, i nostri lavoratori, io ritengo che alcune categorie che hanno rapporti col pubblico, devono sentire l'obbligo di incontrare l'attività vaccinale”. Quindi, non solo sanitari ma anche altre categorie? “I sanitari – risponde Lonfernini - finora hanno dato una risposta altissima. Nel settore istruzione e tra gli insegnanti la risposta è stata altrettanto alta, ma dobbiamo completarla. Anche nella PA c'è un rapporto col pubblico in maniera diretta ed è un'altra categoria interessata. Ci sono poi anche lavoratori privati che svolgono attività verso le persone. Credo che il senso civico in virtù della vaccinazione debba sentirsi, da parte di queste categorie, come un obbligo ben preciso”. E' possibile che il Congresso di Stato assuma determinazioni in questo senso a breve? “Me ne farò portatore – dichiara Lonfernini – come Segretario di Stato per il Lavoro, perché a tutti i lavoratori io devo rispondere in maniera univoca. Se vogliamo far ripartire la macchina economica del nostro Paese la via obbligata è la vaccinazione”.

