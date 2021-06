Vaccino Sputnik: "Terza dose di richiamo per migliorare l'efficienza anticorpale"

“L'allarme sulla variante delta è eccessivo: è più contagiosa ma i vaccini funzionano. Mi aspetto una recrudescenza del virus tra fine estate ed autunno ma, grazie alla campagna vaccinale, senza sovraccarico degli ospedali ed aumento dei decessi. L'epidemia è innescata dai soggetti non vaccinati che sono vulnerabili alla variante Delta e quindi rischiano di ammalarsi. Non è chiarissima la durata della protezione del vaccino. Probabilmente più di quanto si pensi. E' comunque verosimile che, anche per chi ha fatto le due dosi di Sputnik, sarà necessaria una terza dose di richiamo, per migliorare l'efficienza della produzione anticorpale. Credo che potrà essere fatta con qualunque vaccino a prescindere da quello fatto precedentemente”.

Nel video l'intervista integrale all'infettivologo Massimo Arlotti