Vaccino: sul sito Iss presenti le note informative e il modulo di consenso informato

Sul sito dell'Istituto di Sicurezza Sociale sono già presenti le note informative e il modulo di consenso informato, in vista della vaccinazione anti covid che sarà somministrata a San Marino. Nell'informativa si legge come sia il vaccino "Pfizer-BioNTech" che "Moderna" inducono il nostro organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l'ingresso nelle nostre cellule del virus responsabile di Covid-19 e di prevenire quindi l'insorgere della malattia. Il vaccino "Pfizer-BioNTech covid-19" può essere somministrato a partire dai 16 anni di età, il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna", può essere somministrato a partire dai 18 anni di età.





Non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento. E richiede due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra per "Pfizer-BioNTech" e 28 giorni per "Moderna". Senza una seconda somministrazione potrebbe non funzionare.





L'Iss informa che possono essere necessari da 7 a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la massima protezione contro il Covid-19. L'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è di circa il 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. Una parte è dedicata alle reazioni, alcune comuni altre più rare, che vanno dal gonfiore al braccio nel quale è stato iniettato a disturbi allergici.

