COVID19 Vaccino: sul sito Iss presenti le note informative e il modulo di consenso informato

Due – com'è noto – le tipologie di vaccini anti Covid che verranno somministrati alla popolazione sammarinese: "Pfizer-BioNTech" e "Moderna". Sul sito dell'Iss già scaricabile il modulo di consenso informato per sottoporsi alla vaccinazione, e le relative note informative: entrambi i vaccini – si legge - inducono l'organismo ad attivare un meccanismo di protezione (quale la produzione di anticorpi) capace di prevenire l'ingresso nelle cellule del virus e di prevenire quindi l'insorgere della malattia. Il vaccino Pfizer può essere somministrato a partire dai 16 anni di età, il vaccino Moderna invece dai 18 anni. Non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento. E richiede due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra per "Pfizer-BioNTech" e 28 giorni per "Moderna". Senza una seconda somministrazione potrebbe non avere efficacia. Potranno essere necessari da 7 a 14 giorni, dopo la seconda dose, per sviluppare la massima protezione contro il Covid-19. L'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è di circa il 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari.

Una parte dell'informativa riguarda gli eccipienti e un'altra, nello specifico, è dedicata alle reazioni avverse che, distintamente, i due tipi di vaccino possono provocare: alcune molto comuni come l'arrossamento e gonfiore al braccio, mal di testa, dolori muscolo-scheletrici e febbre e altre più rare come gravi reazioni allergiche, tumefazione del viso e paralisi facciale periferica acuta.

La fornitura complessiva di vaccini - così come indicato nel protocollo d'intesa di mutua collaborazione - siglato tra il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta e il Ministro della Salute italiano, Roberto Speranza – sarà sufficiente a coprire un numero massimo di 25.000 cittadini di San Marino, nel rispetto della Linee Guida OMS che suggeriscono infatti una copertura effettiva del 70% della popolazione. L'intesa stabilisce inoltre che l'utilizzo delle dosi debba essere esclusivamente interno, vietando in assoluto la cessione a terzi. Il pagamento della fornitura, comprensivo di costi di trasporto, assicurazioni, tasse ed altri oneri accessori, è stabilito entro trenta giorni dal ricevimento. San Marino sarà infine responsabile di ogni danno, o di eventuali risarcimenti derivanti dall'utilizzo dei vaccini sui propri cittadini, eccetto circostanze che non non siano addebitabili ai produttori o agli operatori della filiera fino alla consegna del quantitativo.

Il Modulo per il consenso informato

L'informativa sui vaccini

L'informativa sui vaccini 2

I più letti della settimana: