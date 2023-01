SALUTE Vaia: 'il virus è cambiato, ora è Covid-23' 'La pandemia, per come l'abbiamo conosciuta noi, non c'è più'

Vaia: 'il virus è cambiato, ora è Covid-23'.

"Un pool di scienziati" che vada in Cina "per capire cosa sta realmente accadendo". E' la proposta del direttore dello Spallanzani Francesco Vaia intervistato dal Corriere della Sera sull'ondata di Covid in Cina. "Arrivano notizie e immagini raccapriccianti. La Cina, come è già successo tre anni fa a inizio pandemia, non sta brillando certo in trasparenza, ma bisogna capire quale sia la verità. E se non acconsentirà a questo scambio scientifico, allora - secondo Vaia - bisognerà pensare a delle misure. Perché il nostro Paese non si può permettere di tornare indietro". "L'Oms - aggiunge - deve essere più incisiva e permettere che si vada in Cina, così come i cinesi vennero da noi a inizio pandemia, dopo che curammo i turisti di Wuhan. Nel rispetto, in un'ottica di reciprocità e senza arroganza".

Vaia sottolinea anche che "adesso da noi, in Italia, la situazione è sotto controllo. Gli indici sono tutti in remissione. L'occupazione dei reparti e delle terapie intensive è sotto soglia. Il tasso dei vaccinati è molto elevato". Torna a sottolineare l'importanza dei vaccini: "un richiamo annuale potrebbe essere la soluzione ottimale". Intervistato anche dal Messaggero, rafforza il concetto: "La pandemia, per come l'abbiamo conosciuta noi, non c'è più" e "come Spallanzani, abbiamo suggerito di chiamare questa malattia non più Covid-19 ma Covid-23". Ma la situazione cinese ci riguarda: "può succedere che se abbiamo un miliardo e più di persone che hanno una diffusione dell'epidemia così alta, si può determinare una variante nuova che potrebbe scatenare in altre parti del mondo un nuovo focolaio".

