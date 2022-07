MONKEYPOX Vaiolo delle scimmie, l'Authority Sanitaria recepisce il documento di prevenzione dell'Oms Muccioli: "Nessun allarme, ma monitoraggio e, nel caso, segnalazione". Intanto calano i contagi a San Marino, 7 decessi a Rimini

In territorio ancora un lieve calo dei positivi, 390, con 51 nuovi contagi. Sono di più le guarigioni, 58. Stabili i ricoveri, sempre 8, ma si svuota la terapia intensiva. L'Authority sanitaria ha invece recepito un documento preventivo già approvato dall'Oms sul vaiolo delle scimmie: l'Italia è al settimo posto in Europa per numero di contagi, 374, ma i Paesi ai primi posti, Spagna e Gran Bretagna, superano i duemila. “Considerando il caso rilevato a Rimini, è necessario avviare una fase di monitoraggio e segnalazione, nel caso si verificassero casi”, dice Claudio Muccioli dell'Authority. In questo caso andrebbe isolato l'individuo per almeno 25 giorni.

Tornano a scrivere i parenti degli ospiti del Casale La Fiorina, che vorrebbero lo stesso trattamento riservato ai pazienti in ospedale per quanto riguarda le visite. In Italia pubblicato il 12esimo rapporto dell'Agenzia del farmaco sui vaccini anti-Covid, tra dicembre 2020 e giugno 2022: giunte quasi 138mila segnalazioni su oltre 138 milioni di dosi somministrate, dunque si parla di 100 ogni centomila dosi, l'81,8% riferite a eventi non gravi. Quelle gravi sono il 18,1% del totale. Secondo i dati Inail, con quasi 81mila contagi sul lavoro denunciati, il primo semestre 2022 supera i casi registrati nell'intero 2021. Sono stati anni duri, ha detto il ministro Speranza, ma ora ci sono nuove possibilità. Incremento odierno di quasi 64mila contagi (63.837), sempre alto il numero delle vittime, 207. In Emilia Romagna 4.187 nuovi casi, con 23 decessi, la maggior parte dei quali in provincia di Rimini, che conta ben 7 vittime (4 donne di 64, 90, 97 e 98 anni e 3 uomini di 79, 81 e 88 anni).

Nel video l'intervento di Roberto Speranza, ministro della Salute

