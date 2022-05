Vaiolo delle scimmie: primo caso in Emilia-Romagna. 219 i contagi in tutto il mondo

La maggior parte dei casi è stata rilevata in Spagna, Portogallo e Regno Unito. Ma in tutto il mondo, tolti i Paesi in cui la malattia è endemica, se ne contano 219, stando a un rapporto aggiornato a ieri e pubblicato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il numero dei casi è quasi quintuplicato rispetto a cinque giorni prima, ma non ci sono stati decessi. Si sospetta che uno degli eventi che potrebbe aver avviato il focolaio sia stato la festa che ha riunito quasi 100mila persone a Maspalomas, a Gran Canaria, dal 5 al 15 maggio.

In Italia tre nuovi contagi portano il totale a nove. Uno è stato diagnosticato a Milano, il secondo a Verona e il terzo a Bologna. I primi due sono in isolamento a casa e il terzo è ricoverato al Sant'Orsola. Tutti in condizioni non preoccupanti. Una nuova circolare di aggiornamento sull'infezione emanata dal ministero della salute valuta la possibilità di vaccinare i contatti ad alto rischio, come gli operatori, e di far scattare la quarantena in determinate circostanze.

Il ministero della Sanità spagnolo ha annunciato che l'Ue acquisterà vaccini e antivirali per metterli a disposizione degli Stati membri e contribuire così ad affrontare la gestione dei casi. Il sottosegretario alla salute italiano Sileri rassicura: “La situazione è decisamente sotto controllo, questo virus è completamente diverso dal Sars-Cov-2, a partire dal fatto che non si trasmette per via aerea, e – conclude – per questo motivo è molto improbabile che si crei una pandemia analoga a quella da Covid”.