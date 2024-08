Valdragone: moria di pesci nel Lavatoio di Fontevecchia

Nel servizio l'intervista a Marino Pelliccioni

Un luogo storico e suggestivo del territorio sammarinese, da anni viene curato per passione dal sammarinese Marino Pellicioni: è il Lavatoio di Fontevecchia a Valdragone. Al suo interno, fino alla notte di sabato, vivevano circa 20 pesci tra carpe, pesci rossi e pesci pulitori. Nel tardo pomeriggio di domenica la maggior parte degli animali però è stata ritrovata morta.

"È stata una cosa molto molto spiacevole - afferma Marino Pelliccioni - in quanto sabato ho lavorato tutto sabato per ripulire l'ultima volta il fango dal lavatoio, l'ho svuotato, pulito con un mio amico, e poi ho rimesso i pesci dentro. Domenica sono stato fuori, verso le 17 di sera sono rientrato, ho detto con mia moglie, vado a dare da mangiare ai pesci, come faccio quasi tutti i giorni ma ho trovato i pesci quasi tutti morti in superficie".

Immediata la segnalazione all'Ufficio di Prevenzione Ambientale che in mattinata ha controllato il Lavatoio ma non sono state rilevate tracce di avvelenamento dell'acqua. Per Pelliccioni però il dubbio resta: "Gli esseri umani fanno delle cose così afferma - perché non è stato un avvenimento naturale. Qui è stato buttato qualcosa nel lavatoio".

