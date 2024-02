ASSEMBLEA ORDINARIA Valentina Rossi nuovo presidente Uds, direttivo tra conferme e novità

L'Unione Donne Sammarinesi, in assemblea, ha fatto un bilancio delle iniziative concluse e impostato quelle future: puntando all’elaborazione di progetti di legge di iniziativa popolare per sostenere le tematiche previste dallo statuto. Sul quale ha inoltre inserito due modifiche interpretative: non possono essere elette nel direttivo persone che svolgano ruoli attivi all’interno dei movimenti e dei partiti politici e l'esclusione dall’adesione al movimento solo di coloro che ne facciano esplicita richiesta.

Rinnovati anche i vertici UDS: Valentina Rossi è la nuova Presidente, Maria Elena D’Amelio Vicepresidente. Nel direttivo, conferme a novità con Karen Pruccoli e le nuove Vanessa D’Ambrosio e Laura Muratori. Un riconoscimento finale all'opera di Karen Pruccoli e al lavoro svolto in questi anni: dal referendum sull'IVG alle tante manifestazioni di sostegno alle donne afgane e iraniane, e per prevenire la violenza di genere.

