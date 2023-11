CONFERENZA UNECE/FAO Valorizzazione del territorio tra pubblico e privato: i casi di Marlù e della SIT Intanto, adottato il San Marino Regional Urban Forestry Action Plan

Un documento internazionale che porta il nome di San Marino e riconosce l'importanza delle foreste urbane per la lotta ai cambiamenti climatici e a favore della sostenibilità. 13 pagine con punti chiave per un piano d'azione che certifica insieme “il valore della Repubblica quale hub per il confronto sul futuro dell’ambiente”.

Proseguono i lavori, tra panel ed eventi collaterali e la Conferenza apre le porte alle esperienze, in particolare, portando la voce di due grandi aziende che fanno impresa, guardando alla valorizzazione del territorio, in chiave sostenibile, in una sinergia fondamentale tra pubblico e privato.

“Noi stiamo costruendo la nuova sede della Marlù a Montegiardino, il nostro paese Natale – spiega Marta Fabbri, co-founder della Marlù - E in questa occasione abbiamo pensato di creare un progetto in cui la natura interagisce con l'architettura, e la natura diventasse anche un percorso di incontro tra il pubblico e il privato, perché il parco che andremo a realizzare intorno alla nostra nuova sede sarà un parco pubblico in cui tutti quanti potranno accedere”.

“Nel nostro caso – dice Neni Rossini, presidente SIT - il progetto riguarda la riqualificazione di un'ampia area verde davanti alla nostra produzione, davanti anche al murales che abbiamo recentemente realizzato. Si tratta di un lavoro che abbiamo fatto - in sinergia anche con il territorio - per rendere bello, gradevole, accogliente e ospitale anche quell'area verde, permettendo di poterci fare un pic-nic, di poterla vivere e godere in maniera più naturale possibile. Questo è un progetto che si concretizzerà a primavera-estate.

“Io ringrazio sentitamente le nostre due aziende, la Sit e la Marlù Gioielli – dichiara il Segretario al Territorio, Stefano Canti - per l'impegno nella conservazione, da una parte, della nostra biodiversità, ma soprattutto nel realizzare progetti sostenibili per il territorio e per tutti i cittadini che abitano questo Paese”.

Nel video, le interviste a Marta Fabbri, co-founder della Marlù; a Neni Rossini, Presidente SIT Group e al Segretario al Territorio, Stefano Canti

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: