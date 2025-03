UGRAA Valutazione del benessere animale e utilizzo del farmaco: al via il corso rivolto agli allevatori sammarinesi Tra le finalità quella di garantire un alto livello degli standard vitali dei capi bovini e soprattutto ridurre il ricorso a farmaci antibiotici, responsabili del grave problema dell'antimicrobico – resistenza.

Inserito nel più ampio progetto di assistenza tecnica rivolto a tutti gli allevatori sammarinesi delle filiere carne e latte il corso "Valutazione del benessere animale e utilizzo del farmaco", patrocinato dalla Segreteria di Stato al Territorio e organizzato dal Consorzio di Gestione del Fondo Mortalità Bestiame Bovino in collaborazione con UGRAA e l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna, punta a formare gli operatori del settore in tutte le pratiche di gestione per un allevamento corretto e sostenibile. Altra finalità è garantire un alto livello degli standard vitali dei capi bovini e soprattutto ridurre il ricorso a farmaci antibiotici, responsabili del grave problema dell'antimicrobico – resistenza.

"Più spazio per gli animali e la possibilità per gli animali di andare al pascolo - afferma Giuliana Barulli, dirigente UGRAA - questo comporta quindi meno malattie e meno necessità di ricorrere alle cure quindi agli antibiotici. Il fine ultimo è di portare sulle tavole dei consumatori, quindi dei nostri cittadini in qualità dei consumatori, della carne non solo buona e di qualità ma anche sana. Grazie alla collaborazione col Dipartimento di Prevenzione Veterinari e Tecnici dell'Ufficio Agrario, quindi costantemente si svolge un controllo sugli allevamenti e quindi sulle benessere degli animali e soprattutto sulla carne che si porta nelle nostre cucine".

Tra i rischi più incombenti per gli allevatori le multinazionali che spingono sulla diffusione dei cibi sintetici: "Che oggi sono il risultato esclusivamente sotto l'aspetto economico di multinazionali che vogliono cambiare completamente - evidenzia Claudio Bovo, direttore ARAER - al di là di sapere o dare certezze sulla salute degli uomini, di fatto portano avanti queste vicende a discapito di tutti quelli che sono oggi ormai la nostra tradizione. Togliere un allevamento anche da questo territorio vuol dire togliere anche o comunque non avere un ambiente come è attualmente perché la maggioranza degli allevamenti anche in questo territorio come sono in tutta Italia, gli allevamenti da carne, oltre il 70% della linea vacca vitello, quindi allevamenti che la maggioranza del proprio tempo durante l'anno è proprio nei pascoli. Ecco, togliere questo o privilegiare percorsi che sono quelli del cibo sintetico vuol dire ammazzare queste tipologie di realtà".

Nel servizio le interviste a Giuliana Barulli (Dirigente UGRAA) e Claudio Bovo (Direttore ARAER)

