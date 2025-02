Vandi, presidente Ordine Psicologi: "Creare un osservatorio sul benessere psicologico a San Marino"

Nel video l'intervista a Massimiliano Vandi, presidente ordine psicologi RSM

Verso il Safer Internet Day, un'occasione per parlare di giovani ed internet. A San Marino non ci sono dati ma il neo presidente dell'Ordine degli Psicologi annuncia l'avvio di un osservatorio a San Marino

"Creare un osservatorio sul benessere psicologico a San Marino, per ascoltare monitorare, coinvolgere". L'ordine degli psicologi rinnova il direttivo e punta sulla prevenzione per intervenire su su fragilità che, in vista del Safer Internet Day Terre des Hommes quantifica: Il 58% dei giovani sotto i 26 anni individua nel revenge porn il rischio maggiore che si corre sul web. Seguono l’alienazione dalla vita reale (49%), le molestie (47%) e il cyberbullismo (46%). A San Marino non ci sono dati in questo senso, ma se nei più giovani la consapevolezza dei rischi sul web – stando ai numeri- è presente, quello della dipendenza digitale rimane pericolosamente sullo sfondo.

Tra la GenZ è forte la consapevolezza dei pericoli della rete, resta la scuola, trasversalmente per ogni età, il luogo dove, per la maggior parte degli adolescenti, è più probabile che avvengano episodi di violenza. Ma è la famiglia, sempre, il presidio più importante ultima risposta.

