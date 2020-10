Vannucci (Federalberghi): “No a misure troppo stringenti”

Riccardo Vannucci, presidente di Federalberghi, lancia un messaggio di forte preoccupazione da parte del comparto turistico. “Le misure atte al contenimento del Covid possono essere prese, - sottolinea Vannucci - anche permettendo alle attività ricettive di continuare a funzionare”.





Per i ristoranti si potrebbe pensare – suggerisce - una chiusura alle 22.00, con tavoli distanziati un metro e con massimo sei persone. Mentre i bar potrebbero chiudere alle 18.00, anche senza servizio al tavolo. Chiaramente utilizzando tutti i dispositivi di sicurezza e per l'igiene. “Misure più stringenti – conclude la nota - determineranno la chiusura di tutti i locali e aumenteranno a centinaia le persone che andranno in cassa integrazione guadagni”.