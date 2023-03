Varano, gli ex dipendenti "agirono in buona fede": l'amara soddisfazione dell'avvocato Maresi

Torniamo ad occuparci, con altre reazioni idella difesa, dell'inchiesta Varano - Carisp. Dopo 15 anni dagli arresti cautelari, un iter travagliato del procedimento, la nullità del capo di imputazione e la remissione in istruttoria, è arrivata come noto la richiesta di archiviazione da parte del pm presso il tribunale di Forlì per 23 su 27 indagati. Un'amara soddisfazione per l'avvocato Moreno Maresi, che difende alcuni ex dipendenti Carisp cui la richiesta di archiviazione riconosce “l'aver agito in buona fede”.

Nel video l'intervista all'avvocato Moreno Maresi