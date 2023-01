COVID Variante Gryphon corre negli USA: 41% dei contagi Cala, in Italia, la curva dei ricoveri ma crescono del 10% quelli per Covid con polmoniti

La ripresa dell'epidemia suscita "timori legittimi" ed è “fonte di inquietudine per l'Europa”: i test ai passeggeri dei voli dalla Cina verranno quindi effettuati "senza esitazioni". Il governo francese non si lascia intimidire dal j'accuse di Pechino, e nel primo consiglio dei ministri del 2023, ribadisce quanto già dichiarato martedì dalla premier Elisabeth Borne. Su possibili contromosse di Pechino, Bruxelles non si sbilancia: le nostre misure – afferma – sono giustificate dalla scienza, dall'evoluzione della situazione in Cina, e saranno soggette a una decisione degli Stati membri.

Intanto la variante 'Gryphon' corre negli Usa: nell'ultimo mese è passata, secondo gli esperti, dal 4 al 41% dei contagi. Nel Nord est del Paese - riporta la Cnn - rappresenta ormai il 75% dei casi, e potrebbe causare una nuova ondata di Covid negli Stati Uniti. Variante che già circola in Europa anche se il Centro di prevenzione e controllo delle malattie ha rassicurato sui livelli di immunità e vaccinazione relativamente elevati dei cittadini UE. Situazione sotto controllo in Italia dove cala, per la terza settimana di seguito, la curva dei ricoveri. In questa situazione di stabilità si rileva, però, un aumento in 7 giorni del 10% di quelli 'Per Covid', ovvero di quei pazienti che arrivano in ospedale con insufficienza respiratoria o polmonite a seguito dell'infezione dal virus. Occupano il 39% di posti letto e l'87% di loro non ha effettuato la dose di richiamo negli ultimi sei mesi, nonostante altre patologie e un'età media di 75 anni. Scende invece al 61% la percentuale dei ricoverati 'Con Covid', ovvero positivi al virus ma senza sintomi respiratori e polmonari, in ospedale per la cura di altre patologie.

Altro dato incoraggiante riguarda i minori, i cui ricoveri nei reparti di pediatria calano del 6,3% in una settimana. La prossima, però, riaprono le scuole e il presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Giovanni Migliore, non esclude un'intensificazione della circolazione virale.

