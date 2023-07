TERRITORIO Variante PRG, Associazione Micologica attacca il Segretario Canti

Duro attacco al Segretario Stefano Canti viene dall'Associazione Micologica, critica rispetto alla variante di PRG nelle zone di Cà Rigo, Monte Pulito e La Lacca: “Area paesaggistica – dice - che sarà irrimediabilmente deturpata grazie a questo progetto, su circa 30.000 metri quadri, che un Governo in scadenza si presta a realizzare. Nessuna inversione di tendenza che porti in primo piano la salvaguardia del poco territorio rimasto e si lavori per migliorare l’edificato esistente costruito troppo e male”. A Canti la Micologica chiede di “lasciare la poltrona”, ricordando – così scrive – che “è anche Segretario all’Ambiente e all’Agricoltura e non solo al Territorio da cementificare”.

