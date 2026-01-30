Variante Rimini–San Marino (SS72), Spinelli: "No a ulteriori modifiche che allungano i tempi, a rischio iter e finanziamenti"
La senatrice romagnola lancia il monito su eventuali nuove variazioni al progetto emerse negli ultimi tavoli tra Provincia e Comune: "Potrebbero anche creare criticità sul fronte delle coperture finanziarie"
La senatrice Domenica Spinelli interviene sul progetto di messa in sicurezza della superstrada Rimini–San Marino dopo il confronto tecnico al Ministero delle Infrastrutture con Anas, enti locali e Repubblica di San Marino dei giorni scorsi.
"Il percorso - scrive la senatrice di Coriano - risulta oggi incardinato su un progetto aggiornato che ha già recepito gran parte delle osservazioni dei territori e definito gli interventi principali per sicurezza e fluidità della viabilità, comprese le nuove rotatorie e le opere di integrazione locale".
Per questo la politica di Fratelli d'Italia lancia il monito: "Eventuali nuove variazioni emerse negli ultimi tavoli tra Provincia e Comune potrebbero comportare un allungamento del cronoprogramma rispetto a quello condiviso tra enti, Anas e Repubblica di San Marino.
Un prolungamento dei tempi - aggiunge la senatrice - non rappresenterebbe solo un ritardo su un’opera strategica attesa da anni, ma potrebbe anche creare criticità sul fronte delle coperture finanziarie, che sono strettamente collegate al rispetto delle fasi e delle scadenze dell’iter approvativo. Per questo ritengo fondamentale mantenere coerenza con il percorso tecnico già definito e procedere ora con rapidità verso la Conferenza dei Servizi e la fase esecutiva, tutelando tempi, risorse e interesse del territorio".
"Sono certa - conclude - che il Comune di Rimini, la Provincia di Rimini e la Regione potranno condividere questa mia visione e mi auguro che tutte le riunioni che stanno continuando a chiedere questi enti non compromettano le tempistiche e l'iter sin qui avviato".
