Variante Xe, Pregliasco a Rtv: “Non sembra causare patologie peggiori, ma è più contagiosa”

Dati del contagio in chiaroscuro a San Marino: se da un lato aumenta il numero dei positivi attivi, dall'altro diminuiscono i ricoveri. Sono 346 le persone con il virus in questo momento. 38 i nuovi contagi. Da 11 a 9 i ricoverati in ospedale. Nel frattempo, a livello internazionale, l'attenzione è sulla nuova variante XE del Coronavirus. In base ai primi dati disponibili, spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, "non sembra causare patologie peggiori, ma è più contagiosa di Omicron 2”.

Intanto il sottosegretario alla Salute Costa ipotizza di trasformare l'obbligo di mascherina al chiuso in “raccomandazione”, ma si valutano i luoghi in cui sarà necessario indossarla. Per Pregliasco ogni allentamento deve essere accompagnato da responsabilità nei comportamenti, mantenendo abitudini come l'uso dei dispositivi di protezione in situazioni di rischio, specie per i soggetti fragili.

Ed è probabile che, con il ritorno dell'inverno, ci sarà un richiamo volontario di vaccino per i più vulnerabili. "I dati - prosegue Pregliasco - ci dicono che i vaccini, seppur con minore capacità, come per Omicron, di evitare l'infezione, danno invece buona copertura per evitare forme più pesanti" della malattia.

