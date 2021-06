COMUNICAZIONE DI SERVIZIO Variazioni alla viabilità tra Rovereta e Dogana bassa

Variazioni alla viabilità tra Rovereta e Dogana bassa.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della rete stradale del comparto produttivo e commerciale di Rovereta e Dogana bassa, a partire dalla oggi le vie sottoelencate subiranno le seguenti variazioni:

- strada degli Angariari (un tempo a senso unico in direzione strada Rovereta) è ora percorribile a doppio senso di marcia;

- è invertita la direzione di marcia su via Onesto Scavino, ora percorribile a senso unico nella direzione strada degli Angariari – via Lorenzo Tabellione;

- strada dei Censiti ha obbligo di dare precedenza all’innesto su strada degli Angariari;

- non appena terminati i lavori verrà chiusa l'uscita da via Fondo Ausa su via Consiglio dei Sessanta (incrocio con via Pompeo Batoni), lasciando pertanto il doppio senso di marcia sino all’ingresso del parcheggio pubblico posto di fronte al supermercato COAL.

