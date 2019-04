Vasco a San Marino. Il primo ottobre sarà lui l'oratore ufficiale

Nell'ambito delle celebrazioni di oggi, è trapelata la notizia che il prossimo oratore ufficiale, per il 1° ottobre, sarà Vasco Rossi che ha accettato di partecipare con una relazione dedicata ai giovani, il rock e i Piccoli Stati. La notizia, ancora non confermata dalle Segreterie competenti, ha già riscosso molto successo fra i sammarinesi. “È da tanto tempo che volevo tornare a San Marino come facevo da ragazzo. Sarà una magnifica occasione”, ha dichiarato il rocker di Zocca.