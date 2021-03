Vaticano: i Capitani Reggenti saranno ricevuti in udienza dal Papa Oggi, nell'Angelus, un forte richiamo del Pontefice affinché cessino le ostilità in Siria, ed un invito a porre la famiglia al centro della Chiesa e della società.

Un incontro a pochi giorni dalla storica visita apostolica del Pontefice in Iraq. I Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, domani saranno ricevuti in udienza da Papa Francesco in Vaticano. Ad accompagnare i Capi di Stato una delegazione composta dal Segretario di Stato per l’Industria, Fabio Righi, e dall'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini. La visita conferma gli ottimi rapporti della Repubblica con il Vaticano, le comuni radici cristiane e il forte legame storico che da sempre lega i due Piccoli Stati.

Oggi, intanto, alla Basilica di San Pietro, Bergoglio ha celebrato la messa per la comunità delle Filippine in occasione dei 500 anni dell'evangelizzazione dell'arcipelago asiatico. Nel corso dell'Angelus, il Papa ha invitato ad uno “slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell'attenzione della Chiesa e della società”. E questo in vista della solennità di San Giuseppe, venerdì prossimo; quando si aprirà l'Anno della Famiglia “Amoris Laetitia”. Da Francesco anche un appello affinché cessino le ostilità in Siria, a 10 anni dall'inizio del conflitto. “Auspico - ha aggiunto - un deciso e rinnovato impegno costruttivo e solidale della comunità internazionale in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa economica”.



