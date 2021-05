SERRAVALLE Ve 2025: si torna in presenza per il primo appuntamento su mobilità e sostenibilità energetica

Ve 2025: si torna in presenza per il primo appuntamento su mobilità e sostenibilità energetica.

Tornano gli eventi in presenza, ma anche on line. Ieri sera a Serravalle il primo appuntamento organizzato dalla Giunta di Castello di Serravalle con il patrocinio di 5 Segreterie di Stato. All'auditorium 'Little Tony' si apre un percorso che coinvolge politica , amministrazioni locali e associazioni, nel tentativo di portare le tematiche della sostenibilità ambientale, economica, energetica, della mobilità sostenibile, per creare impresa, turismo, maggiore benessere. Un ciclo di incontri in collaborazione con l'Associazione Ev Friendly, dal titolo "VE 2025" prendendo come richiamo la targa dei veicoli elettrici. Scelto il 2025 perché un anno, data simbolo per molte case automobilistiche, spartiacque nella produzione dei veicoli elettrici.

[Banner_Google_ADS]

Il segretario al Territorio, Canti parla dei primi interventi sostenibili messi in campo dal Governo. "Dovremo dare risposta alle 17 domande poste da Agenda 2030", dice il responsabile politico, annunciando per luglio la presentazione della relazione sul Paese. "Anche la sostenibilità energetica, così come la mobilità elettrica e le fonti rinnovabili, rappresentano per noi la priorità - prosegue Stefano Canti - nel ristrutturare tutti gli edifici pubblici stiamo pensando di riqualificarli anche dal punto di vista energetico".

Poi i vari interventi, legati soprattutto a cosa prevede la normativa sammarinese in tema di efficientamento energetico e mobilità sostenibile.

seguiranno aggiornamenti





I più letti della settimana: