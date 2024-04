ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Veglione studentesco al Multieventi Sport Domus: un migliaio di presenze Oltre agli studenti anche genitori ed ex studenti. Capitani Reggenti accolti in sala da un caloroso applauso

Al Multieventi Sport Domus di Serravalle il veglione organizzato dall'Associazione Studentesca di San Marino. Sono intervenuti anche i Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Ad accoglierli all'ingresso il Preside delle Scuole Medie Superiori Giacomo Esposito, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il Presidente dell'Associazione Studentesca Pietro Terenzi e il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani.

Circa 500 le presenze alla cena e altrettante - riferiscono gli organizzatori - si sono aggiunte più tardi per la serata danzante con un dj set. Oltre agli studenti c'erano anche tanti genitori ed ex studenti e l'evento è stato quindi l'occasione per una convivialità condivisa, tra le diverse generazioni. Al veglione studentesco, come ogni anno, anche la tradizionale 'sfilata' dei maturandi.

