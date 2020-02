Veglione studentesco, sold out al Palace

Veglione studentesco, sold out al Palace.

Ieri al Palace il Veglione studentesco organizzato dall'Associazione Studentesca sammarinese ha raggiunto il sold out: mille ragazzi. Nella foto l'arrivo di Sua Eccellenza Mariella Mularoni, accolta dal Segretario Teodoro Lonfernini. Assente, per indisposizione personale, Sua Eccellenza Luca Boschi.

Per effetto della nuova legge in vigore sulla privacy e in mancanza di tutte le liberatorie per il trattamento delle immagini di soggetti minori presenti all'evento, non è stato possibile - nostro malgrado - fare le riprese della festa e diffondere al telegiornale e sul sito della San Marino Rtv le immagini dei giovani partecipanti, particolarmente belli ed eleganti in questa serata.

Il direttore del tg di Rtv Carlo Romeo conferma con l'occasione le fortissime perplessità in merito a queste normative che di fatto vanno a ledere il diritto di cronaca, auspicando una rapida modifica della legge al fine di consentire ai giornalisti e ai telecineoperatori di svolgere correttamente il loro lavoro.



I più letti della settimana: