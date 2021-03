SOSTENIBILITÀ Veicoli a basso impatto ambientale: partono gli incentivi in Repubblica Ne fanno parte le autovetture elettriche, ad idrogeno o ibride. Agevolazioni anche per le e-bike

L'annuncio attraverso una circolare del Dipartimento Finanze e Bilancio. Anche in Repubblica sono partiti gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Rientrano nella categoria i mezzi di trasporto elettrici, ibridi di ultima generazione o alimentati ad idrogeno.

L'incentivo prevede l'esenzione dell'imposta monofase fino ad un massimo di 35.000 euro per singolo mezzo ed è concesso per un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore residente a San Marino. Per cifre superiori resta l'esenzione fino ai 35.000 euro mentre sulla parte eccedente verrà applicata l'aliquota monofase ordinaria.

Incentivi anche per l'acquisto di bici elettriche a pedalata assistita. Per quelle comprate ma non prodotte a San Marino è pari al 5% del prezzo di acquisto e viene accreditato direttamente sulla smac card. Aumenta al 7% se le bici oltre ad essere vendute sono anche prodotte in Repubblica. Sarà valido solo per il 2021 ed usufruibile una singola volta. Tante le richieste di e-bike a tal punto che per l'acquisto di alcuni modelli i tempi di attesa possono superano l'anno.

