SAN MARINO E RIMINI Vendemmia: il maltempo rallenta la raccolta Altro fattore le malattie fungine. Le viti che hanno resistito però hanno prodotto grappoli di grande qualità.

È un inizio vendemmia in salita quello per le aziende agricole della provincia di Rimini. Secondo una stima di Confagricoltura la produzione è in calo di circa il 40% a causa degli effetti del maltempo. Nonostante questo, ci sono però aspetti che fanno ben sperare: le viti che si sono salvate infatti hanno prodotto grappoli di grande qualità.

Anche a San Marino il fattore maltempo ha inciso sulla raccolta: "Sicuramente è un'annata molto difficile - afferma Michele Margotti, enologo e direttore produzione Cantina San Marino - le piogge di maggio e inizio giugno hanno creato un po' di problemi sanitari. In questo momento però siamo fiduciosi e contenti. C'è sicuramente un calo rispetto ad anno scorso e alla media degli ultimi cinque anni, però crediamo di riuscire a portare a casa una buona quantità con il lavoro dei viticoltori, che dovranno selezionare il più possibile le uve e soprattutto con il lavoro del team qui in cantina che cercherà di fare il meglio come sempre".

Oltre al maltempo, un'altra causa del calo produzione in tutta l'Emilia Romagna e a San Marino è legata alle malattie fungine. A soffrire maggiormente i vigneti bio dove la “peronospora” ha fatto perdere parte dei raccolti.

"La peronospora - spiega Margotti - è un fungo che nelle annate come queste molto piovose trova terreno fertile per attaccare la vite. Per fortuna essendo noi in collina abbiamo più possibilità vista la minore umidità. Siamo riusciti a gestirla un pochino meglio anche se dopo in collina è più difficile il trattamento. I vigneti biologici soffrono di più perché ci sono meno armi da giocare, però siamo abbastanza contenti e crediamo che alla fine i risultati ci siano anche quest'anno".

Nel servizio l'intervista a Michele Margotti (Enologo e direttore produzione Cantina San Marino)

