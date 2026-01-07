VEICOLI Vendite auto: nel riminese mercato in sofferenza. A San Marino lieve aumento rispetto al 2024 Tra i veicoli di lusso immatricolati sul Titano nel 2025: 2 Ferrari (una nuova e una usata) e 4 Lamborghini usate.

Un anno in chiaro scuro quello del mercato delle auto in Italia. A Rimini, scrive il Resto del Carlino, il 2025 ha chiuso con segno negativo. Da inizio anno le nuove immatricolazioni nel riminese sono state 5.844, rispetto alle 6.178 dello stesso periodo del 2024. Nel 2019 le vendite toccarono quasi le 9.500. Il marchio più venduto in provincia è stato Dacia: 526 vetture. Subito dietro Toyota (390) e Volkswagen (361). Tra le supercar vendute 4 Ferrari, 28 Porsche e 2 Lamborghini.

A San Marino invece il mercato delle auto vede una leggera crescita. A settembre 2025 il totale dei veicoli nuovi immatricolati in Repubblica è di 754. Nello stesso periodo del 2024 le immatricolazioni erano state invece 734. In crescita anche l'usato 975; 35 in più del 2024. Aumentano i veicoli elettrici o ibridi: 686 tra nuovo e usato oltre 100 in più dell'anno precedente (555). I motori a gasolio sono ancora i più scelti (520), 466 quelli a benzina. I marchi più venduti sul Titano restano Audi, Bmw e Volkswagen. Tra i veicoli di lusso immatricolati nel 2025: 2 Ferrari (una nuova e una usata) e 4 Lamborghini usate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: