Vendite online: continuano le segnalazioni di aziende sammarinesi inadempienti verso i consumatori

L'Unione Consumatori Sammarinesi continua ad essere molto preoccupata per l'elevato numero di segnalazioni che stanno arrivando, principalmente da cittadini italiani, su alcune aziende del territorio che spediscono prodotti difettosi o non conformi a quanto pubblicizzato e venduto su internet.

Purtroppo, afferma Francesca Busignani presidente UCS, senza l’approvazione di una Legge sul Consumo completa e tutelante, fortemente consigliata oltretutto dall’Europa e non ancora approdata in Consiglio Grande e Generale, oltre a segnalare la questione a diversi livelli, dove con alcuni interlocutori abbiamo instaurato un’ottima collaborazione, non possediamo gli strumenti normativi adeguati, come ad esempio la Class Action o un Autority preposta, per poter incidere realmente sulla risoluzione di tali problematiche.

Sul tema sono intervenute anche diverse testate e televisioni italiane. La preoccupazione di Francesca Busignani inoltre è anche quella che per poche realtà inadempienti si rischi di ledere la reputazione di tutta la Repubblica.



Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Presidente UCS)