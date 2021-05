UCS Vendite online: continuano le segnalazioni di aziende sammarinesi inadempienti verso i consumatori La presidente di UCS Francesca Busignani: "Si deve intervenire drasticamente"

L'Unione Consumatori Sammarinesi continua ad essere molto preoccupata per l'elevato numero di segnalazioni che stanno arrivando, principalmente da cittadini italiani, su alcune aziende del territorio che spediscono prodotti difettosi o non conformi a quanto pubblicizzato e venduto su internet.

Purtroppo, afferma Francesca Busignani presidente UCS, senza l’approvazione di una Legge sul Consumo completa e tutelante, fortemente consigliata oltretutto dall’Europa e non ancora approdata in Consiglio Grande e Generale, oltre a segnalare la questione a diversi livelli, dove con alcuni interlocutori abbiamo instaurato un’ottima collaborazione, non possediamo gli strumenti normativi adeguati, come ad esempio la Class Action o un Autority preposta, per poter incidere realmente sulla risoluzione di tali problematiche.

Sul tema sono intervenute anche diverse testate e televisioni italiane. La preoccupazione di Francesca Busignani inoltre è anche quella che per poche realtà inadempienti si rischi di ledere la reputazione di tutta la Repubblica.



Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Presidente UCS)

