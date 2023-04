Venerdì Santo: celebrazioni a San Leo con il vescovo Turazzi, a San Marino Via Crucis vivente

Immagini dalla via Crucis

Verso la Pasqua le celebrazioni del Venerdì Santo: a San Leo, nel pomeriggio, la Via Crucis guidata dal vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi. Una celebrazione in uno dei luoghi simbolo del Montefeltro proposta da Comunione e Liberazione. Questa sera sul Titano in programma la Via Crucis vivente: appuntamento alle ore 21 alla Basilica del Santo di San Marino Città.

Tra i momenti più attesi anche le celebrazioni al Colosseo a Roma. Papa Francesco, per via del freddo, non parteciperà di persona. Un giovane ucraino e un giovane russo, è stato anticipato, potrebbero pregare insieme proprio questa sera a Roma